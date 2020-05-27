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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak Mert Hakan Yandaş hamlesi

Fenerbahçe, Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden alarak büyük ses yaratmaya hazırlanıyor. 

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Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe daha önce Emre Akbaba-VEdat Muriç transferinde olduğu gibi bir kez daha karşı karşıya geldiler.

Süper Lig'e verilen arada önümüzdeki sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı da Galatasaray'ın elinden alarak büyük ses yaratmaya hazırlanıyor. Herkesin "Galatasaray'a gidecek" dediği Sivassporlu yıldız orta saha Mert Hakan Yandaş'ın transferi yeni bir boyut kazandı.

4 yıl için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı
Fenerbahçe, ocak ayında sarı-kırmızılılarla yıllık 1.6 milyon Euro'ya prensipte anlaşan yıldız futbolcuya müthiş bir teklif yaptı. Kanarya 4 yıl için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Mert Hakan'a 1.8 milyon Euro maaş
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a 1.8 milyon Euro maaş, 4 yıl sözleşme ve 800 bin Euro imza parası teklif ettiği öğrenildi. Böylece toplam teklif Türk Lirası olarak yaklaşık 60 milyona ulaştı.

Kafası karıştı
Daha önce "Galatasaray'a söz verdim" diyen Sivassporlu futbolcunun son teklif sonrası kafasının karıştığı öğrenildi. Çünkü iki teklif arasında 1.6 milyon Euro'luk büyük bir fark oluştu. Transferde bir adım öne geçen Fenerbahçe şimdi gelişmeleri izlemeye başladı. Galatasaray'ın Mert Hakan'a yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

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