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Dev maçta Bayern Dortmund'u tek golle geçti

ALMANYA Bundesliga’nın 28’inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih’e 1-0 mağlup oldu. Bu galibiyetle Bayern Münih puanını 64’e çıkarırken, Dortmund 57 puanda kaldı.

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Bundesliga’da 28’inci haftanın açılış karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih’i konuk etti. Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 43’üncü dakikada Joshua Kimmich’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

DORTMUND İÇ SAHADAKİ İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Sarı-siyahlılar bu karşılaşma ile iç sahada ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı. 28’inci haftaya kadar taraftarı önünde 13 maça çıkan Dortmund, 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Sarı-siyahlılar iç sahada 14’üncü maçında ilk mağlubiyetini yaşamıştı. Dortmund, taraftarı önünde daha önce geçtiğimiz sezonun 30’uncu haftasında Schalke 04’e kaybetmişti.

BAYERN ARAYI AÇIYOR
Lider Bayer Münih, bu galibiyetle birlikte en yakın rakibinin 7 puan önüne geçti. 4 puan farkla Dortmund deplasmanına gelen Bayern Münih, tek gollü galibiyetle puanını 64’e yükseltti. Dortmund ise 57 puanda kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

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