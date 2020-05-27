HABER /  SPOR
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Freiburg kaçtı, Frankfurt yakaladı

ALMANYA Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt, Freiburg'u konuk etti. Ev sahibi ekip 3-1 geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Abone ol

Bundesliga'nın 28. haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Freiburg'a ağırladı.

28. dakikada konuk ekip Vincenzo Grifo'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Frankfurt 35'te Andre Silva ile eşitliği yakaladı. İkinci yarıda 67'de Nils Petersen, 69'da da Lucas Höler ile üst üste goller bulan Freiburg, durumu 3-1'e getirirken Eintracht Frankfurt 79'da Daichi Kamada ile farkı 1'e indirip 82'de de Timothy Chandler ile yeniden eşitliği yakaladı.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 29'a çıkarırkan 14. sırada kaldı, Freiburg ise 38 puanla 7. sırada kendisine yer buldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İBB Sözcüsü Ongun çark etti! Böyle dememiz yanlış olmuş
Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'ler için 9 yeni rehber
Polise yalvaran genç: Yapmayın evdekiler görür ve eşim de beni boşar
İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı denizde ölü bulundu Mürşit Kavurmacı kimdir
İstanbul’da yeni riskler kapıda Valilik çalışmalara başladı
Korkunç! Yaşayan bebeği öldü diye gömdüler Mezardan gelen ses ortaya çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Kaliforniya Valisi Ermeni teröristin tahliyesini reddetti
Kambiyo işlemlerindeki Muamele Vergisi oranı artırıldı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Dev maçta Bayern Dortmund'u tek golle geçti
Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak Mert Hakan Yandaş hamlesi
Babalar günü ne zaman 2020 babalar günü hediye fikirleri
Yorumlar