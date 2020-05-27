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İBB Sözcüsü Ongun çark etti! Böyle dememiz yanlış olmuş

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 29 Mart'ta Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini öne sürmüştü. Konuyla ilgili yeni açıklama yapan İBB Sözcüsü, "Böyle dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" ifadelerini kullandı.

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Ongun, Halk TV'de Enver Aysever'in sunduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?"

Aysever; uzun süredir muhalefet ile iktidar kanadında tartışma konusu olan Fazilet durağı ile ilgili Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" sorusunu yöneltti. 

"Bana gelen veriye göre yanlış olmuş"

Murat Ongun, ise şu yanıtı verdi: Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 küsür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş.

Savcılık kararına itiraz edilmeyecek

Ongun; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" dedi. 

Ne olmuştu?

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan araca, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini savunmuştu. Ongun; söz konusu otobüse 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü ise toplamda 71 yolcunun bindiğini ileri sürmüştü. Söz konusu iddiayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gündeme getirmişti.

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