Dirk Kuyt Dick Advocaat'ın koltuğuna geçiyor

Hollanda basını Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat'ın yerine 2021 yılında eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ın getirileceğini yazdı.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, Hollanda'da teknik direktörlüğe başlıyor.

De Telegraaf'ın haberine göre Feyenoord yönetimi, 2021 yazında eski futbolcusunu teknik direktörlüğe getirecek. Yakın dönemde Dick Advocaat ile 1 yıl daha sözleşme uzatan Hollanda ekibi, 2021 yazında deneyimli teknik adamın koltuğunu Dirk Kuyt'a devredecek.

Henrik Larsson ile görevi yürütecek

2018'den bu yana Feyenoord U-19 takımını çalıştıran Dirk Kuyt'ın A takımın başına geçtikten sonra İsveçli eski golcü Henrik Larsson ile birlikte görevi yürüteceği konuşuluyor. 2003-06 ve 2015-17 yılları arasında iki farklı dönem Feyenoord forması giyen Dirk Kuyt, 2006-12 yılları arasında Liverpool'da top koşturmuş ve 2012-15 yıllarında ise Fenerbahçe formasıyla ter dökmüştü.