Çok acı haber! 3 kardeş 15 gün arayla hayatını kaybetti
Koronavirüs can almaya devam ediyor. Koronavirüs önlemleri dahilinde 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'ta kısıtlamalara dahil edilmişti. Zonguldak Kilimli’de yaşayan Bekar ailesi 1.5 ay içinde 3 ferdini kaybetti.Abone ol
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 15 Nisan’da Fevzi Bekar koronavirüsten hayatını kaybetmişti. Fevzi Bekar'ın ardından bu kez 15 gün sonra 30 Nisan’da Şenol Bekar virüse yenik düştü.
Bekar ailesi 2 kardeşi koronavirüse 15 gün içinde verdi derken bu kez de 3. kardeşin ölüm haberi geldi. Namık Bekar'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Kardeşlerden Namık Bekar kanser tedavisi de görüyordu.