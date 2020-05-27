Rennes'ten Vedat Muriç için 17 milyon Euro

Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fenerbahçeli Vedat Muriç'i transfer etmek isterken Kosovalı golcü için kesenin ağzını açtı.

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Bu sezon sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Vedat Muriç için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Yeni sezonda hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fransız ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsüyle ilgileniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Corona virüs salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, oluşturacağı bütçe kapsamında Vedat Muriç'i de renklerine bağlamak istiyor.

Vedat için 17 milyon Euro

Rennes, Vedat için 17 milyon Euro'yu gözden çıkardı ancak Fenerbahçe yönetimi Kosovalı golcü için kapıyı 25 milyon Euro'dan açmayı düşünüyor.

15 gol atıp 5 asist yaptı

Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü bu sezon 28 resmi maçta 15 gol atıp 5 asist yaptı. Vedat Muriç'in adı başta Tottenham olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılıyordu.