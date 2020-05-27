Luis Nani'den Beşiktaş'a flaş teklif

Efsane Portekizli Luis Nani, Beşiktaş'a yeğeni Angel Gomes'i önerdi. 19 yaşındaki genç oyuncunun transfer durumu, Siyah-beyazlı yönetimin indirime yanaşmayan Adem Ljajic hakkında atacağı adıma bağlı.

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Siyah-beyazlılar, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yaz transfer döneminde düşük maliyetli, bonservisi elinde olan ve kiralayabileceği oyunculara yönelmeye devam ediyor.

Arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani'den sürpriz bir öneri geldi. Portekizli yıldız, Beşiktaş'la temas kurdu ve yeğeni Angel Gomes'i teklif etti.

Adem Ljajic'in durumu eli kolu bağladı

Daha önce Fenerbahçe'ye önerilen oyuncuyu Chelsea ve Barcelona'nın da takip ettiği ifade edilirken, 19 yaşındaki orta saha için son karar Ljajic'in durumuna göre netlik kazanacak. Yılda 2.2 milyon Euro kazanan Sırp oyuncunun hem indirime yanaşmaması, hem de takımdan ayrılmak istememesi üzerine 10 numara arayışları hız kazanmıştı.

Krasnodar'ın yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeye hazır olsa da, Adem Ljajic'in İstanbul'daki hayatını bırakmak istememesi ise yöneticilerin elini kolunu bağladı.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Menajerlerin önerdiği oyuncuların önüne gelmesini istemeyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın önüne Angel Gomes ismini sunmadan bir araştırma yapılması için scout ekibine talimat verildi. Scout ekibinin raporunda, Manchester United ile olan sözleşmesinin de sezon sonunda bitecek olmasının bir avantaj olduğu ifade edildi.

Fotomaç'ın haberine göre 2018 yılından bu yana İngiliz ekibi Manchester United ile sözleşmesi bulunan Angel Gomes, 10 numara mevkiinin dışında orta sahanın solunda da forma giyebiliyor

Genç oyuncu, İngiliz ekibinin altyapısında bugüne kadar toplam 76 mücadeleye çıkarken 29 gol attı, 17 de asist yaptı ve toplamda 46 gole direkt olarak katkıda bulundu.