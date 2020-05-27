Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı

KAYSERİ'de iki kişinin koronavirüs (Covid-19) şikayetleriyle gittiği hastanede yapılan test pozitif çıktı. Pozitif çıkan 2 kişinin yaşadığı apartman karantina altına alınırken polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri uyguladı.

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Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi Mesut Sokak'taki 3 katlı apartmanda yaşayan 2 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. O 2 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Apartmanda 9 aile bulunuyor

Durum üzerine 9 dairesi bulunan apartman karantina altına alındı. Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından bina girişine şerit çekilerek, giriş ve çıkışlar yasaklandı. Apartmanda bulunan 9 ailenin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.