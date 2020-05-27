HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı

KAYSERİ'de iki kişinin koronavirüs (Covid-19) şikayetleriyle gittiği hastanede yapılan test pozitif çıktı. Pozitif çıkan 2 kişinin yaşadığı apartman karantina altına alınırken polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri uyguladı.

Abone ol

Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi Mesut Sokak'taki 3 katlı apartmanda yaşayan 2 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. O 2 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Apartmanda 9 aile bulunuyor

Durum üzerine 9 dairesi bulunan apartman karantina altına alındı. Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından bina girişine şerit çekilerek, giriş ve çıkışlar yasaklandı. Apartmanda bulunan 9 ailenin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Yassıada! Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor
Yılmaz Özdil'e verilen kaçak villa cezası belli oldu
İBB Sözcüsü Ongun çark etti! Böyle dememiz yanlış olmuş
Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'ler için 9 yeni rehber
Polise yalvaran genç: Yapmayın evdekiler görür ve eşim de beni boşar
İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı denizde ölü bulundu Mürşit Kavurmacı kimdir
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da 100 milyonluk ayrılık! 3 yıldız satış listesinde
Numan Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesi açıklaması
Everest'in yüksekliğini ölçecek Çin ekibi zirveye ulaştı
Cuma günü camiler cemaatine kavuşuyor
Cihat Yaycı Paşa yeni bir göreve mi atanıyor? Bülent Orakoğlu yazdı
İOKBS sınavı 2020 MEB ertelendi bursluluk sınavı ne zaman yeni tarihi
Yorumlar