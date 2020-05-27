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Cuma günü camiler cemaatine kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Cuma günü camilerin cemaatine kavuşacağı bildirilerek uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camiler Cuma günü açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığınca dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında şu bilgilendirme yapıldı.

1. Camilerde abdest alınmayacak evde abdest alınıp gelinecek. (şadırvan, abdest alma yerleri kapalı olacak)

2. Maskesiz camiye girilmeyecek.

3. Herkes kendi seccadesini getirip götürecek.

4. Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak.

5. Namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak.

6. Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak camide kılınmayacak.

7. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek.

8. Öğlen ikindi cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

9. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerekir.

10. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.

11. Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak.

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