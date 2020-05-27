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27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Yassıada! Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor

27 Mayıs 1960 darbesiyle Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.

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27 Mayıs 1960, Türkiye demokrasi tarihi en büyük yaralarından birini aldı. Seçilmiş yönetim askeri darbeyle devrildi. Ardından sözde yargılamalar başladı. Yassıada'daki duruşmalar tarihe kara leke olarak geçti. Yargılamaların sonunda dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam kararı verildi.

Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı Yassıada'nın ismi 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değişti. 2015 yılında da yeniden düzenleme faaliyetleri başladı.

27 Mayıs darbesinin 60. yılı

Çalışmalar tamamlandı, darbelerle anılan Yassıada, artık demokrasi sembolü. 27 Mayıs darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle ada ziyarete açılacak. Törene MHP Genel Başkanı Bahçeli de katılacak. Demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan burada bir kez daha anılacak.

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olacak

Bakanların ve davetlilerin de hazır bulunacağı açılış öncesi İletişim Başkanlığınca kamu spotu hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı kamu spotunda "Demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor. Ada darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken, dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Demokrasinin feneri karanlığı aydınlatıyor" ifadelerine yer verildi. Görüntülerde darbe yargılamalarına dair bölümler bulunurken, adada yapılan yenilemeler ve donatılar hakkında bilgiler aktarıldı.

24 metrelik Demokrasi Feneri

Acı hatıraların yaşandığı o günler gözler önüne serilecek. "27 Mayıs Tarih Platosu" ve "Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi" tarihin izlerini ziyaretçilere aktaracak. Adanın ve demokrasinin simgesi ise karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen ve demokrasinin geleceğine ışık tutan 24 metrelik Demokrasi Feneri.

Neler var?

18 hektarlık adada kongreler ve uluslararası toplantılar düzenlenecek. 125 odalı otel, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, bin 200 kişilik cami, sergi alanları, seyir terasları, ziyaretçilerin kullanabileceği kafeterya ve restoranlar da var.

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