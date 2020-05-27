Cihat Yaycı Paşa yeni bir göreve mi atanıyor? Bülent Orakoğlu yazdı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'nın yeni bir görev atanabileceği iddialarıyla ilgili olarak "güvenilir bazı kaynaklara göre böyle bir atama şu an için çok zor" dedi.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp, Genelkurmay Başkanlığı emrine verilmesinin ardından istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı, konuşulmaya devam ediyor.

FETÖMETRE ve Libya ile deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının mimarı olması nedeniyle ilgi gören komutanla ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları merak konusu oldu.

Kalın'ın "Böyle kararlar keyfi olarak ele alınmaz. Kendisi çalışmalarıyla bugüne kadar çok değerli katkılar vermiştir, bundan sonra da vermeye devam edebilir” sözlerini, Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü yazısında değerlendirdi.

Böyle bir atama şu an için çok zor

Kalın, konuya ilişkin "Sayın Kalın’ın açıklamaları Yaycı’nın yeni bir göreve atanacağına ilişkin ipuçlarını mı veriyordu bilinmez ama güvenilir bazı kaynaklara göre böyle bir atama şu an için çok zor." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cihat Yaycı Paşa arasında iyi ilişkilerin Yaycı’nın 2015-2016 yılları arasında Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevini ifa ederken başladığına dikkat çeken Orakoğlu, yazısına şöyle devam etti:

Medyatik oluşu handikap oldu

"15 Temmuz kalkışması sürecinde devam etmiş. Enteresan olan durum ise Yaycı Paşa Marmaris’te Erdoğan’ın kaldığı otelde kalırken 15 Temmuz darbesinden 1 gün önce eşi ile birlikte oteli terk etmiş! Cihat Yaycı Paşa’nın medyatik oluşu, hemen hemen her ideolojiden köşe yazarları ile samimiyeti, askeri hiyerarşiyi gözardı ederek üst makamlarla görüşmesi en büyük handikap’ı olmuş sanırım. "

Akar'a açık destek mesajı

Yaycı'nın Erdoğan'ın makamına randevusuz girebilen tek komutan olduğuna değinen yazar, Erdoğan'ın Akar ile olan kuvvetli bağlarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası giderek arttığına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde MSB Akar’a yönelik saldırıların önünü kesmek ve Hulusi Akar’a bu konuda destek vermek amacıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde açılış kurdelesinin kesilmesinde MSB Akar’a da yer vermesi dosta düşmana verilen açık bir mesajdı sanırım." diye yazdı.