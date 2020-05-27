İrfan Can Kahveci'nin gönlü Fenerbahçe'de

La Liga ekiplerinden Sevilla'nın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci, yeni sezonda Fenerbahçe forması giymek istiyor.

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Medipol Başakşehir’deki performansıyla hem Türk ekiplerinin hem de Avrupa takımlarının ilgisini çeken İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe ve Sevilla yakından ilgileniyor. Hatta İspanyol basını, Sevilla'nın İrfan için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ise yeni sezonda kariyerine nasıl devam edeceğinin kararını verdi.

Gönlü Fenerbahçe'de

Akşam'ın haberine göre; İrfan Can Kahveci, tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Genç oyuncu, menajerine yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti, iki kulübün anlaşması halinde Sarı Lacivertli formayı giymek istediğini söyledi.

Sözleşmesi 2024'te bitiyor

Sarı-Lacivertli Yönetim, başarılı oyuncunun bonservis bedelini ödemek için bütçe arayışlarına başladı. Olası oyuncu satışlarından gelecek paranın bir miktarının bu transfer için harcanması planlanıyor. İrfan Can Kahveci’nin tercihinin Fener’den yana kullanması bu transferde Sarı-Lacivertliler’in elini güçlendiriyor. İrfan’ın 2024 yılının haziran ayında Başakşehir ile olan sözleşmesi bitiyor.

Piyasa değeri 7 milyon Euro

İtalyan ekiplerinin de gündeminde olduğu belirtilen İrfan Can, bu sezon 31 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. 24 yaşındaki genç yıldızın transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon euro.

4 gol 2 asist

İrfan Can Kahveci, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de orta sahadaki en büyük silahlarından biri. İrfan Can Kahveci bu sezon Başakşehir formasıyla 22 maça çıkarken 4 gol atıp, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.