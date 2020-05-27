Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor." açıklaması yaptı.

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Kayseri Sanayi Odası İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Varank, "Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı." diye konuştu.

Varank'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi.

- Bugün itibarıyla binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız.

- Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor. Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı.