Donald Trump'tan sürpriz Türkiye açıklaması: Erdoğan ile konuştum ve...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den asker çekme kararıyla ilgili "Suriye'de, Türkiye sınırından askerlerimizi çektiğimizde de herkes bunun 'korkunç' olduğunu söyledi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi" dedi.

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Afganistan'daki askerlerin 8 bine kadar düşürüldüğüne işaret ederek, başka ülkelerdeki ABD askerlerinin çekilmesi konusunda da görüşmeler yaptığını belirtti.

Amerikan lider, Suriye'den asker çekme kararını da şu sözlerle savundu:

"Suriye'de, Türkiye sınırından askerlerimizi çektiğimizde de herkes bunun 'korkunç' olduğunu söyledi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi. (Türkiye ve Suriye) Bu sınırı 2 bin yıldır siyasileştiriyorlar. Biz Türkiye ve Suriye sınırını koruyorduk. Şimdi askerlerimizi evde istiyoruz.

1 yıl önce bu kararı verdiğimde eleştirildim, şimdi onlar kendi sınırlarını koruyor. Biz petrolü koruduk. Ancak bir noktada petrole ilişkin sıkıntıları da düzelteceğiz ve oradan çıkacağız."