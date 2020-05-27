Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ndan Birleşik Arap Emirlikleri açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya’daki duruma ilişkin, "BAE bu savaşı, muhtemelen Hafter'in el koyduğu Libya petrol alanlarından gelen petrol parasını kullanarak finanse ediyor" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'daki son gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Libya'daki durumun, çok kritik ve kırılgan olmaya devam ettiğine dikkati çeken Kalın, "Hafter, Libya halkının meşru temsilcisi değil. Körfez bölgesinden ve Rusya'dan, birkaç ülkenin desteğiyle Libya'daki şiddeti tırmandırdı ve daha fazla acı getirdi" diye konuştu.

Kalın, Libya'da 'askeri çözüm'ün, bir çözüm olmadığına inandıklarını dile getirerek, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümetinin en başından beri çok sorumlu ve yapıcı davrandığının, ateşkesi uyguladığının ve uluslararası toplumla birlikte çalıştığının altını çizdi.

'Hafter'in saldırgan davranışa yanıt verdi'

"Şimdi Hafter destekçilerinin, Hafter'in Libya'da güvenilir ortak olmadığını anlama zamanı" diyen Kalın, Serrac hükümetinin Trablus'taki konumunu savunduğunu ve Hafter'in saldırgan davranışa yanıt verdiğini kaydetti.

'Tüm Libya için geçerli olacak siyasi çözümün olması gerekir'

İbrahim Kalın, Libya'daki siyasi çözüme ilişkin, "Libya topraklarının sadece bir veya belirli kısmı için değil, tüm Libya için geçerli olacak siyasi bir çözümün olması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

BAE Libya'nın petrolü ile finanse ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Hafter'e oldukça fazla askeri mali destek sağladığını ve bunun bir sır olmadığını vurgulayan Kalın, "Bu savaşı, muhtemelen Hafter'in el koyduğu Libya petrol alanlarından gelen petrol parasını kullanarak finanse ediyor" açıklamasında bulundu.