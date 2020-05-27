Bayram tatili sonrası piyasalarda son durum! Dolar yükselirken altın geriledi

Dolar/TL kuru, Ramazan Bayramı tatili sonrası ilk iş günü olan 27 Mayıs 2020 sabahında spot piyasada 6,7671 lira alış - 6,7691 lira satış fiyatından işlem görüyor.

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Geçtiğimiz haftalarda uzun süre 7 TL seviyesinin üzerinde konumlanan Dolar daha sona atılan adımlarla birlikte aynı şekilde hızlı bir gerileme yaşamıştı.

Dolar, yaklaşık 1 puanlık artışa rağmen 6,80 TL seviyesinin altında konumlanmayı sürdürdü.

Euro/TL ise aynı saatlerde 7,4109 lira alış fiyatı, 7,4149 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Tatil sonrası durum

Dolar, hafta ortasında yüzde 0,81 artış yaşayarak 6,77 TL seviyesine yükseldi. Kısa süre önce yakaladığı aşağı yönlü seyir ile hızlı bir şekilde düşüş gerçekleştiren Dolar kuru, altın fiyatları ve bağlantılı diğer ürünlerin de düşmesini sağlamıştı.

27 Mayıs altında son durum

Nisan'da rekor seviyelere yükseldikten sonra Mayıs'ta kademeli olarak gerileyen altın fiyatları, düştüğü seviyedeki dengeyi koruyor.