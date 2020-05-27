Bayram tatili sonrası piyasalarda son durum! Dolar yükselirken altın geriledi
Dolar/TL kuru, Ramazan Bayramı tatili sonrası ilk iş günü olan 27 Mayıs 2020 sabahında spot piyasada 6,7671 lira alış - 6,7691 lira satış fiyatından işlem görüyor.Abone ol
Geçtiğimiz haftalarda uzun süre 7 TL seviyesinin üzerinde konumlanan Dolar daha sona atılan adımlarla birlikte aynı şekilde hızlı bir gerileme yaşamıştı.
Dolar, yaklaşık 1 puanlık artışa rağmen 6,80 TL seviyesinin altında konumlanmayı sürdürdü.
Euro/TL ise aynı saatlerde 7,4109 lira alış fiyatı, 7,4149 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Tatil sonrası durum
Dolar, hafta ortasında yüzde 0,81 artış yaşayarak 6,77 TL seviyesine yükseldi. Kısa süre önce yakaladığı aşağı yönlü seyir ile hızlı bir şekilde düşüş gerçekleştiren Dolar kuru, altın fiyatları ve bağlantılı diğer ürünlerin de düşmesini sağlamıştı.
27 Mayıs altında son durum
Nisan'da rekor seviyelere yükseldikten sonra Mayıs'ta kademeli olarak gerileyen altın fiyatları, düştüğü seviyedeki dengeyi koruyor.
27 Mayıs altın fiyatları
- Gram altın / Alış: 370,29 TL - Satış: 372,30 TL
- Çeyrek altın / Alış: 601,70 TL - Satış: 609,80 TL
- Yarım altın / Alış: 1.203,40 TL - Satış: 1.219,30 TL
- Tam altın / Alış: 2.395,80 TL - Satış: 2.431,10 TL
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil...