Cüneyt Özdemir'in Ali Babacan röportajı rekor üstüne rekor kırıyor

DEVA Partisi Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Babacan'lı canlı yayın hem canlı yayın sırasında hem de sonrasında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor...

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yaptığı röportajla sosyal medyada kırılması zor bir rekora imza attı. Ali Babacan'ın açıklamaları tüm medyaya yansırken, Özdemir'in videoları da Youtube'da trend listesinin zirvesini kimseye bırakmıyor.

Cüneyt Özdemir'in, İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın youtube kanalında yaptığı açıklamalar da Youtube'un trend listesinde hızla yukarı tırmanıyor. Cüneyt Özdemir, bu başarısını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Özdemir'in o paylaşımı...

Bu mesajı attığım anda youtube Türkiye Trend listesinde



1. sırada https://t.co/Y63ZZGXf5d



4. sırada https://t.co/sGJ7MusfZK



11. sırada https://t.co/oANJTzEHQJ (hadi özışık kanalında yaptığımız söyleşi var)



Çok acayip bir şeyler oluyor...



Farkında mısınız? — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) May 27, 2020

CÜNEYT ÖZDEMİR'İN HADİ ÖZIŞIK'A KONUK OLDUĞU VİDEOYU BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ...