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Yaşayan bebeği öldü diye gömdüler Mezardan gelen ses ortaya çıkardı

HİNDİSTAN'ın Gujarat eyaletinde bir aile, yaşayan bebeklerini öldü sanarak toprağa gömdü. Yoldan geçen biri mezardan gelen sesleri duyunca komşuları yardıma çağırdı. Bebek gömüldüğü yerden çıkarıldı. 30 saat yaşatılan bebek öldü.

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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir aile, yaşayan bebeklerini öldü sanarak toprağa gömdü. The Indian Express'in haberine göre, önceki gün yoldan geçen biri mezardan gelen sesleri duyunca komşuları yardıma çağırdı. Bebek gömüldüğü yerden çıkarıldıktan sonra sağlık görevlileri ve polise haber verildi. Ancak, yerel sakinler ambulansı beklememeye karar vererek bebeği bir kliniğe götürdü. 

Doktorlar hastaneye götürün dedi aile toprağa gömdü

Doktorlar sabah saatlerinde doğumunu gerçekleştirdikleri bebeği tanıdı. Bebek 24 haftalık olarak, yani normal süreden iki buçuk ay önce doğmuştu. Yeni doğan bebekler için yoğun bakım servisi bulunmayan kliniğin doktorları aileye, bebeği özel bir hastaneye götürmelerini önerdi. Aile, klinikten ayrıldıktan sonra hareketsiz kalan bebeğin öldüğünü düşünerek onu toprağa gömdü.

Kurtarılan kız bebek 30 saat yaşayabildi

Kurtarılan kız bebek yoğun bakıma alındı, ancak 30 saat sonra öldü. Daha önce de, Çin'in Shaanxi eyaletinde kurtarma ekipleri üç gününü toprak altında geçiren bir kadını canlı olarak çıkarmıştı. Kadının, oğlu tarafından boş bir mezara atılarak üzerinin toprakla örtüldüğü ortaya çıkmıştı.

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