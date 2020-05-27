Cumhurbaşkanı Erdoğan’a skandal sözler CHP'li Dila Koyurga hakkında suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'nın, 7 yıl önce Gezi eylemleri sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in, Dila Koyurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

İnal: Hukuk önünde hesap vereceksin

Avukat Mustafa Doğan İnal; Dila Koyurga'nın hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal, "Tweetleri paylaşmak istemezdim ama bilinsin diye paylaşıyorum. Bu iğrenç tweetleri atıp bugün silmek seni kurtarmayacak. Sonra bir muhalif daha yargılanıyor, düşünce özgürlüğü diye ağlamak yok. Hukuk önünde hesabını vereceksin. Son olarak kem söz sahibine aittir..." dedi.

İnal, "Bu iğrenç hakaretlerin sahibi CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na an itibariyle suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçu işlendi

Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Özel'in suç duyurusunda; şüpheli Dila Koyurga'nın Twitter isimli internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile basın ve yayın yoluyla o dönem Başbakan olarak görev yapmakta olan Recep Tayyip Erdoğan' a karşı hakaret suçu işlediğini ifade edildi.

Suç duyursunda; şüphelinin TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla Kamu Görevlisine Hakaret suçu gereğince hakkında soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması talep edildi.

İşte o suç duyurusu

"Şüpheli, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazmış olduğu yorumlar ile Müvekkilin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik alaycı ifadelerle ağır hakaret ve saldırıda bulunmuştur."

"5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun' gereğince öncelikle şüphelinin sorumluluğu belirlenmelidir.

Şüpheli sosyal medya kullanıcıları anılan kanunun 1/f maddesi uyarınca içerik sağlayıcıdırlar. İçerik sağlayıcı 'internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri' temsil eder.

Aynı kanunun 4. Maddesi ise içerik sağlayıcının sorumluluğunu düzenlemiştir.

(1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

Maddenin 1. fıkrasında görüleceği üzere içerik sağlayıcı olan şüpheli kendilerine ait sosyal medya hesaplarında yaptıkları tüm paylaşımlardan sorumlu tutulacaktır."

"Şüphelinin küfür ve hakaret içeren iddia ve ithamları açıkça suç teşkil etmekte, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mahkeme kararları ile koruma altına alınmış olan kişilik haklarını alenen ihlal etmektedir. Bu sebeple yukarıdaki linklerde yer alan şikâyete konu paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamına giremez."

"Şüphelinin Müvekkilimi toplum nezdinde küçük düşürmek ve hakaret etmek kastıyla gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle Müvekkilin şahsına yönelik yapılan saldırının önlenmesi ve suçu sabit olan şüphelinin cezalandırılması maksadıyla tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurma zarureti doğmuştur."