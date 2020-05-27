İl il koronavirüs vefat sayıları ilk kez açıklandı! İlk 10'da şaşırtan şehirler var
TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 4 bin 397 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat edenlerin yarısı İstanbul'da... İstanbul'da 2 bin 180 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İşte diğer illerimizde koronavirüs nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayıları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 26 Mayıs Salı (dün) yapmış olduğu açıklamaya göre, son 24 saatte 28 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de toplam vakası sayısı ise bugün itibarıyla 158 bin 762 olurken toplam vefat sayısı da 4 bin 397'ye yükseldi. En çok merak edilen ise şehirlerdeki son durum oldu. Hangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiği de ilk kez ortaya çıktı. İşte il il koronavirüsten vefat eden kişilerin sayısı....
Koronavirüs nedeniyle en çok ölümün olduğu şehir: İstanbul
Koronavirüs salgının Türkiye'deki ana üssü İstanbul'da, en fazla Covid-19 ölümü gerçekleşti. İstanbul'da 2 bin 180 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İzmir
İstanbul'dan sonra en fazla koronavirüs ölümünün gerçekleştiği şehir İzmir oldu. İzmir'de 264 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kocaeli
Kocaeli'nde 235 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.