KKTC'de denize giren 4 gençten ikisi boğularak can verdi! 4 gün sonra bulundu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) girdiği denizde 23 Mayıs'ta kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan'ın cansız bedeni 4 gün sonra sahilden 500 metre açıkta bulundu.
KKTC'de 24 Mayıs günü 4 arkadaş sabah saatlerinde Alagadi bölgesindeki plaja gitti. Alagadi'de denize giren 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan ile 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir dalgalara kapıldı.
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Sabah saat 11.30 sularında denize açılan 4 kişi kıyıdan uzaklaşarak dalgalara kapıldı. Dalgalarla boğuşarak sahile yaklaşan 3 kişiden Mehmet Ceyhan, Gözde Nur Binbir’in açığa sürüklendiğini görünce arkadaşını kurtarmak için geri döndü.
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Kıyıdan uzaklaşan Binbir ve Ceyhan için olay yerine kurtarma ekipleri geldi. Binbir ve Ceyhan dalgalı denizde gözlerden kayboldu.
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KKTC Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede araştırmalara başladı. Çalışmalar sonrasında Binbir'in cesedine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan bulunamadı.
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