Antalya'da devrilen traktör anne ile kızlarını ayırdı
ANTALYA'da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Fatma Kızıloğlu (55) acı şekilde yaşamını yitirdi. Aynı traktörde bulunan 2 kızı da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Boğazların düğümlendiği kaza, saat 09.30 sıralarında Korkuteli ilçesi Kırıkpınar Mahallesi'nin Kemer yolu mevkisinde meydana geldi.
Anne olay yerinde vefat etti
Fatma Kızıloğlu'nun kullandığı 07 AGU 982 plakalı traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Fatma Kızıloğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, kızları Burcu ve Hanım Kızıloğlu ise yaralandı.
Yaralı kızlar götürüldükleri hastanede tedaviye alınırken Fatma Kızıloğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.