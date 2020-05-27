HABER /  MEDYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Yılmaz Özdil: Sözcü'de yazmayı bırakmam için 5 milyon dolar teklif edildi!

BODRUM Bitez'deki kaçak villası nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Sözcü'de yazmayı bırakması için kendisine 5 milyon dolar teklif edildiğini iddia etti.

Abone ol

Sözcü gazetesi köşe yazarı Yılmaz Özdil, Tele1'de katıldığı canlı yayında Sözcü gazetesini bırakması için kendisine para teklifinde bulunulduğunu iddia etti. Yılmaz Özdil, şu iddialarda bulundu:

Sözcü gazetesini bırakmam için bana 5 milyon dolar teklif ettiler. Bu teklif sırasında şahitlerimiz de var. Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon arkadaşım da şahidimdir. Sözcü'yü bırakıp bu gruba geçmek için bana para teklif edildi ama ben bunu kabul etmedim.

- Sözcü’nün sahibi Burak Akbay da bunu biliyor. Bu teklifi kabul etmedikten çok kısa bir süre sonra da bizim aleyhimizde kripto FETÖ’cüler, ikinci cumhuriyetçiler ve yandaş trollerin bulunduğu bir grup tarafından Mustafa Kemal kitabım hakkında bir kampanya başlatıldı.

- Ben kendi adıma söylüyorum; SÖZCÜ davası tamamlanana kadar ben Burak Akbay’ı yarı yolda bırakmayacağım ve benim kalemim satılık değil.

- Atatürk kitabım üzerinden yaptıkları kampanyada başarılı olamayınca şimdi de bunu başlattılar, ‘kaçak, yıkacağız’ dediler. Yıkabilirler çünkü biz yazlıkta oturalım diye gazetecilik yapmıyoruz.

- Bizim kalemimiz satılık değil. Biz gazeteciliği babamızdan aldığımız ahlak gereği, namusumuzla yapıyoruz. Bizim ne siyasette gözümüz var ne de aktivist harekette.

- Biz gazeteciliği bir misyon gereği yapıyoruz. Ben isteseydim bugün sadece İzmir’de değil birçok şehirde bağımsız milletvekili de belediye başkanı da seçilirim ama bizim böyle bir merakımız yok.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şaşırtan koronavirüs araştırması! Yüzük parmağı uzun olan erkekler daha şanslı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a skandal sözler CHP'li Dila Koyurga hakkında suç duyurusu!
Vekil transferine karşı 3 formül! Babacan ve Davutoğlu seçime giremeyecek mi?
Prof. Dr. Ceyhan'dan koronavirüs uyarısı: İyice düşünmelerinde yarar var
Büyükşehir çok çalıştı yollar Bursa’ya yakıştı
Yaşayan bebeği öldü diye gömdüler Mezardan gelen ses ortaya çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Mahkeme Kadir Şeker'in tutukluluğuna devam kararı verdi
Berber randevuları artık "online" alınabilecek
0-14 yaş bugün sokağa çıktı! Saat 15.00'a kadar izinliler
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Darbe özlemcilerine geçit vermeyeceğiz
Bayram günü sağlık çalışanının burnunu kırdı, serbest kaldı
Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2020
Yorumlar 4 yorum