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Sağlık Bakanlığı 11 sektöre yönelik tedbirleri açıkladı

SAĞLIK Bakanlığı, normalleşme sürecinde koronavirüse karşı sektörlere yönelik hazırlanan rehberlerin tek başlıkta toplandığını ve rehberde 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin ilk kez yayımlandığını açıkladı.

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Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü şehir olan İstanbul, Ramazan Bayramı sonrasında tüm Türkiye gibi normalleşme sürecine adım atmaya hazırlanıyor. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, normalleşme sürecinde sektörlere yönelik hazırlanan rehberlerin 'COVİD-19 Sağlık Yönetimi ve Çalışma Rehberi' başlığı altında toplandığı belirtildi.

11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirler
Daha önce yayımlanan rehberlerde güncellemeler yapılırken, rehberde 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin ise ilk kez yayımlandığı belirtildi. Rehberde; 'Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında', 'kozmetik ve parfümeri mağazalarında', 'akaryakıt istasyonlarında', 'market ve süpermarketlerde', 'oto yıkamalarda', 'oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde', 'oto galeri ve oto kiralama işletmelerinde', 'ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde', 'emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde', 'elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında' ve 'tesisatçılarda' alınması gereken önlemler yayımlandı. 

4 metrekareye 1 kişi olacak
Buna göre; beyaz eşya ve mobilya mağazalarında çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınması gerektiği istendi. Kozmetik ve parfümeri mağazalarında, iş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulması gerektiği bildirildi. Akaryakıt istasyonlarında ise maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşterilerin içeri alınmaması, yine market ve süpermarketlerde aralıklı olarak sosyal mesafenin korunması ile ilgili anonsların yapılması gerektiği vurgulandı.

'İçeriye misafir almayın'
Oto yıkamalarda ile oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde, müşteriler ve çalışanlar için el antiseptiği bulundurulması gerektiği kaydedildi. Oto galeri ve oto kiralama işletmeleri, ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmeler, emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri ve tesisatçılarda iş yerine misafir alınmaması istendi. Elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında müşterilerin sadece teşhir ürünlerini incelemelerine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.

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