Hala aynı kafa! Cumhuriyet'in patronu Coşkun'dan skandal 27 Mayıs yazısı

Cumhuriyet gazetesinin imtiyaz sahibi Alev Coşkun'dan 27 Mayıs'ın 60 yıldönümünde skandal yazı. Alev Coşkun, Başbakan ve 2 bakanın idam edildiği demokrasi tarihimizin kara lekesi darbeyi haklı bulup, destek verdi...

Abone ol

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesinin 60. yıldönümünde, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Alev Coşkun, 60 yıl önceki darbeci kafayı taşıdığını bir kez daha gösterdi. 27 Mayıs, darbeci zihniyetin hakimiyeti döneminde 'darbe' değil, 'ihtilal' olarak kutlanmıştı.

"27 Mayıs 1960 hareketinin altyapısında üniversite gençliği ve bu hareketi bayraklarla, alkışlarla destekleyen bir halk kesimi vardı" diyen Alev Coşkun, "Bu nedenle 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ile aynı torbaya konulamaz" iddiasında bulundu.

27 Mayıs rayından çıkan demokrasiyi rayına oturtmuş!...

"27 Mayıs, rayından çıkan demokratik sistemi yeniden doğru yola getirmek için hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüklerine bağlı çağdaş ve demokratik bir anayasa yapmayı hedef olarak belirledi" diyerek darbeye övgüler dizen Cumhuriyet'in patronu Alev Coşkun, "12 Mart ve 12 Eylül, aldığı kararlarla 27 Mayıs’ın yarattığı özgürlükçü, demokratik düzenin karşıtı uygulamalar yapmıştır" dedi.

Darbe Meclisi'nin divan katibiydim...

Kendisinin 27 Mayıs öncesi gençlik hareketleri içerisinde yer aldığını, daha sonra da 1961 Anayasası’nın hazırlanışında Kurucu Meclis’in divan kâtibi olarak görev yaptığını belirten Alev Coşkun, "... biz daima demokrasiye bağlıydık. Kesin olarak da idamlara karşıydık. Başbakan Menderes ve iki bakanın idam edilmeleri çok büyük bir hata, siyasal bir basiretsizliktir." ifadelerini kullandı.