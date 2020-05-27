HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Kütahya'da sokak köpeğinin canına kıydı

KÜTAHYA’da otomobilden sokak köpeğine ateş ederek öldüren cani M.A.Y. ve aynı araçta bulunan 3 arkadaşı, polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Kütahya’da oturan H.D., M.A.Y., U.G. ve H.D. saat 05.00 sıralarında 43 RY 152 plakalı otomobille dolaşmaya çıktı. İddiaya göre otomobil Meydan Mahallesi Hafız Murat Caddesi üzerine geldiğinde araçtaki M.A.Y., tabancayla bir sokak köpeğine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini ve yerdeki köpeği görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tabancayı çöpe atarken yakalandı

İhbarla harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin otomobilini Bekir Avlupınar Caddesi'nde tespit ederek takibe aldı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından önü kesilerek durdurulan araçtaki H.D.,U.G. ve H.D. gözaltına alınırken, yaya olarak kaçan M.A.Y. belindeki tabancayı çöpe atmaya çalıştığı sırada yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede sokak köpeğinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, 7.65 çapında boş bir kovan ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Ağar Türkiye'ye karşı planlanan kumpası açıkladı! İşin içinde BAE var
Sağlık Bakanlığı 11 sektöre yönelik tedbirleri açıkladı
Türkiye'den karpuz kararı! Bu sene Adana karpuzu yenecek
Şaşırtan koronavirüs araştırması! Yüzük parmağı uzun olan erkekler daha şanslı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a skandal sözler CHP'li Dila Koyurga hakkında suç duyurusu!
Vekil transferine karşı 3 formül! Babacan ve Davutoğlu seçime giremeyecek mi?
ÖNCEKİ HABERLER
Arvanutköy'de yasak günü piknik yaparken yakalandılar
Seks işçisi kadınlardan koronavirüs önlemi! Yüz yüze temas yok
GATA'da görevli doktor Salih Cenap Çevli koronavirüsten hayatını kaybetti
Antalya'da devrilen traktör anne ile kızlarını ayırdı
İkinci elde en çok satan ilk 20 model
Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır kaç gün uygulanır örnek liste
Yorumlar