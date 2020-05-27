DEVA Partisi'nden MHP'ye yanıt: Cevap vermeye değer bulmuyoruz

DEVA Partisi ile MHP arasında yaşanan polemik sert sözlere sahne olmaya başladı. MHP'ye yanıt veren DEVA Partisi, "İktidarın küçük ortağı adına yapılan iftira dolu açıklamaları cevap vermeye değer bulmuyoruz." açıklaması geldi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili "FETÖ projesidir. Pensilvanya kaynaklıdır" sözleri sonrası başlayan tartışma sürüyor.

"Bir meczubun bir dahiye dil uzatması..."

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Babacan'ın, Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini 'deli saçması' olarak adlandırması, bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksızdır." ifadelerini kullanmıştı.

"İzansız açıklamalar"

DEVA Partisi'nde yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İktidarın küçük ortağı adına, her zamanki hakaretamiz ve tehditkar üslupla, Partimizi ve Genel Başkanımızı hedef alan iftira dolu bir açıklama yapılmış. Bu tür izansız açıklamaları cevap vermeye değer bulmuyoruz. Biz, ülkenin büyüyen sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz.