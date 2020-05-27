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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan '27 Mayıs' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı FuatOktay, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Oktay, merhum Başbakan Adnan Menderes ile arkadaşları başta olmak üzere her türlü darbe ve vesayete karşı millet iradesinin hakimiyeti uğrunda can veren şehitleri rahmetle andı.

Oktay, Twitter hesabından, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin paylaşımda bulundu.

27 Mayıs'ın, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasbedildiği kara bir gün olduğunu belirten Oktay, "Merhum Başbakan Adnan Menderes, arkadaşları başta olmak üzere her türlü darbe ve vesayete karşı millet iradesinin hakimiyeti uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Demokrasiye olan inancımızı koruyarak milletimizin iradesine hiçbir vesayetin ipotek koymasına müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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