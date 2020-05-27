RTÜK Başkanı Şahin: Hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar hakkında işlem başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyada hakkında yapılan tehdit ile hakaretleri savcılığa verdiğini açıkladı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 'Sosyal medya; hakaret, küfür ve tehdit yeri değildir' notuyla mesaj paylaştı.

RTÜK Başkanı Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Şahsıma ve Üst Kurulumuza gerek sosyal medyadan gerekse başka mecralardan yapılan hakaret ve tehditlerle alakalı tüm mesajlar ve paylaşımlar tek tek incelenmiş olup suç teşkil edenler ve mesaj sahipleri hakkında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde yasal işlem başlatılmıştır.