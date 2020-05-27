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Koronavirüs tedavisinde kullanılan o ilaç yasaklandı!

FRANSA, koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavisinde kullanılan ve sıtma ilacı olarak bilinen 'Hidroksiklorokin' kullanımını yasakladı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden sonra Fransa, koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavisinde kullanılan sıtma ilacı 'Hidroksiklorokin' kullanımını yasakladı. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsten korunmak için bu ilacı kullandığını açıklamıştı. 

DSÖ de dün yasaklamıştı...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Trump: Önlem amaçlı kullanıyorum...

ABD Başkanı Donald Trump,  19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır, önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." demiş ve bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurgulamıştı.

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