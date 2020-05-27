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Tokat'ta polisler yürüyemeyen kadını sırtlarında hastaneye taşıdı

Anadolu Ajansı

TOKAT'ta 2 polis memuru, yürüyemeyen kadını hastaneye götürebilmek için sırtlarına aldı.

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Valilik Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi 155'i arayan Ahmet Turan Çubukludere, eşi Saadet Çubukludere'nin bacağından rahatsız olduğunu belirterek, hastaneye gidebilmek için yardım istedi.

155'in anonsu ile polis ekibi, Çubukludere ailesinin Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki ikametine gitti.

65 yaşındaki Saadet Çubukludere'nin yürüyemeyecek durumda olduğunu gören polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, kadını sırtlarına alarak ekip aracına kadar taşıdı, oradan da hastaneye götürerek tedavisini yaptırdı.

Polis ekipleri, çatlak oluştuğu için bacağı alçıya alınan Saadet Çubukludere'yi yine sırtlarında taşıyarak evine götürdü.

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