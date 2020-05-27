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Dinozorları yok eden asteroitin sırrı çözüldü

Anadolu Ajansı

Dinozorlarının neslinin tükenmesine neden olan asteroitin, Dünya'ya "mümkün olan en ölümcül" açıyla isabet ettiği ortaya çıktı.

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ScienceDaily'nin haberine göre, İngiltere'de Imperial College London'da görevli bilim insanları, Chicxulub Krateri'nin oluşmasına neden olan çarpmanın, jeofizik veriyle birleştirilen 3 boyutlu simülasyon modellerini geliştirdi. 

Çarpma anından Chicxulub Krateri'nin oluşmasına kadar tüm olayın yeniden canlandırıldığı simülasyonlarda, asteroitin, atmosferde iklim değişikliğine yol açan gazların miktarını azamiye çıkartacak biçimde Dünya'ya 60 derece açıyla çarptığını ortaya koydu. 

Yaşamın yüzde 75'ini yok etmiş

Bu açıyla çarpmanın, milyarlarca ton sülfürün serbest kalarak Güneş'i kapatmasına, atmosferin 66 milyon yıl önce dinozorların ve Dünya üzerindeki yaşamın yüzde 75'inin yok olmasına yol açan biçimde soğumasına neden olabileceği belirtildi. 

Araştırma ekibinin lideri Profesör Gareth Collins, "Dinozorlar için en kötü senaryo tam tamına gerçekleşmiş. Asteroit çarpması, atmosfere inanılmaz miktarda iklim değişiklikliğine neden olan gazları salmış, dinozorların yok olmasıyla sonuçlanan olaylar zincirini başlatmış. Bu muhtemelen en ölümcül açılardan biriyle çarpması gerçeğiyle daha da kötüleşmiş." değerlendirmesini yaptı. 

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

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