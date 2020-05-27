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Diagne Galatasaray'ın elinde patladı

Bonservisine 10 milyon avro verilen yıllık ücreti de 2 milyon 350 bin avro olan Diagne, satış listesinde ama henüz ciddi bir teklif çıkmadı.

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Galatasaray’ın 2019’da Kasımpaşa’dan tam 10 milyon avro gibi dev bir bonservis bedeli ile renklerine kattığı Mbaye Diagne’nin geleceği yılan hikâyesine döndü. Sarı-kırmızılılar sezon başı 28 yaşındaki golcüsünü Club Brugge’e kiralayarak değerini daha üste çekmeyi hedeflemişti. Evdeki hesap Belçika ekibinde tutmadı.

Diagne satılacak
Hocası ile tartıştı, süresiz kadro dışı kaldı ve formayı unuttu. Koronavirüs salgını da patlak verince Galatasaray, Süper Lig’de gol krallığı da bulunan Senagalli yıldızı, yıllık 2 milyon 350 bin avroluk yüksek maaşını da düşünerek satmaya karar verdi.

Bonservis bedelini öğrenmek istedi
Diagne’nin menajeri de geçtiğimiz günlerde yönetime haber yollayarak, oyuncusunun satılmasına karar verildiyse bonservis bedelini öğrenmek istedi.

Galatasaray’da çok mutlu
Ancak kulüp ve menajeri arasında bu konuşmalar geçerken 28 yaşındaki golcü oyuncu, İngiliz basınına Galatasaray’da çok mutlu olduğunu ve kariyerine İstanbul’da devam etmek istediğini söyledi. Hakkında çıkan Nottingham Forest iddialarından da haberdar olmadığını belirten Diagne “Nottingham Forest transferi için benimle hiçbir temas olmadı. Instagram'dan bir paylaşımda bulundum ama bu bilerek, yani transferi göstermek için değildi.

Galatasaray'la da oldu mu, açıkçası bilmiyorum. Galatasaray oynadığım takımlara arasında en mutlu olduğum yerdi diyebilirim. Futbol oynamaya açım. Eski takım arkadaşı Trézéguet de bana İngiltere’yi yakıştırıyor” dedi.

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