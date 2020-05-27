Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna "Böyle bir niyetimin olması mümkün değil" yanıtını verdi.

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"İBB gibi kutsal bir süreci yönetirken, böyle bir görevi yaparken, gözünüz başka işlerde ise işinizde başarılı olma şansınız yok" diyen İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben işimi yapıyorum. Her yerde söyledim, böyle bir niyetimin olması mümkün değil. Doğru da değil." ifadelerini kullandı.

"Bunlar çok sonraki işler"

İmamoğlu, muhalefetin kendisini aday göstermesi durumuna ilişkin ise şunları söyledi:

Bunlar çok sonraki işler… Şu anda biz bahsettiğimiz toplumsal süreçleri, sorunları aşmalıyız. İstanbul ile ilgili konuları aşmalıyız. İnanın gündemimde veya hiçbir şekilde zihnimin bir köşesinde yok. Şu anda benim tek derdim İstanbulluya ve İBB en üst seviyede hizmet yapan, en başarılı belediye başkanı olmak.