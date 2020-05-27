Hakkari'de PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi
HAKKARİ'nin Kırıkdağ köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Abone ol
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.
Ak-47 kalaşnikof ve dahası
Arazi arama- tarama faaliyeti sırasında; PKK'lı teröristlere ait 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 5 roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 doçka mühimmatı, 178 uçaksavar mühimmatı ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.