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Hakkari'de PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Kırıkdağ köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Ak-47 kalaşnikof ve dahası

Arazi arama- tarama faaliyeti sırasında; PKK'lı teröristlere ait 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 5 roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 doçka mühimmatı, 178 uçaksavar mühimmatı ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

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