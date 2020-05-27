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Rusya'dan flaş Libya kararı milletvekilleri reddetti

Rusya'da milletvekilleri Libya'ya asker gönderilmesini reddetti. Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Dzhabarov, Interfax haber ajansına, milletvekillerinin senatoda alınan karar doğrultusunda Rusya'nın Libya'ya asker göndermesini reddettiğini söyledi..

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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söylemiş, "Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." ifadesini kullanmıştı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiği ve Moskova'nın Libya kıyılarında hava sahasını kapatabileceği belirtilmişti.

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