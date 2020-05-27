Sezai Karakoç'tan müslümanlara korona çağrısı! Süre doluyor

Türk şiirinin usta ismi Sezai Karakoç'tan dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs ile ilgili olarak Müslümanlara çok önemli bir çağrı geldi. Sezai Karakoç ''Müslümanlar olarak, olup bitenleri ibretle görüp, gelecek için ders çıkarıp, tam dirilmemizin vakti sayısızca geldi ve neredeyse o mühlet doluyor'' dedi.

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Üstad Sezai Karakoç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda koronavirüs için ‘Müslümanlar olarak, olup bitenleri ibretle görüp, gelecek için ders çıkarıp, tam dirilmemizin vakti sayısızca geldi ve neredeyse o mühlet doluyor’ yorumunda bulundu. Sezai Karakoç şu ifadeleri kullandı:



Her birimiz kişi olarak, hepimiz toplum olarak ve yeryüzündeki müslümanlar, tek millet, İslâm Milleti olarak, Allah’ın bize hem vücut sağlığımız, hem manevi sağlığımız, hem bu dünya, hem öte dünya varlığımız için lütfettiği, etkisi itibariyle bir mucize olan kutlu oruç farzı nimetini, ramazan ayı boyunca, beklenmedik zorluklar ve bu dönemde ortaya çıkan olumsuzluklara rağmen, geceli ve gündüzlü olarak, bütün renkleri ve bütün iç ve dış iyilikleriyle ve güzellikleriyle, bin dört yüz kırk birinci kez, olanca doluluğuyla yaşamaya çalıştık.

Bu ramazan duygu fikir ve sezgilerimizi derinleştirmiş oldu

Yani bu durumu, baharı beklerken gelip günlük hayatımızı âdeta buyruğu altına alan, camilerimizi, cumamızı, kâbemizi ve haccımızı, bayramımızı ve bayram namazımızı tutsak etmeye kalkışan “âfet”in kısıtlamalarını ve onunla savaşmamızı göz önünde tutarak düşünürsek, bu ramazan hayatımız ve tecrübemiz, daha bir yoğunlukla, duygu, fikir ve sezgilerimizi büyütmüş, genişletmiş ve derinleştirmiş oldu, diyebiliriz.

Neredeyse o mühlet doluyor

Müslümanlar olarak, olup bitenleri ibretle görüp, gelecek için ders çıkarıp, tam dirilmemizin vakti sayısızca geldi ve neredeyse o mühlet doluyor. Doğusunda, batısında ve kuzeyinde, yani tüm çevresinde, İslâm Varlığı ve Medeniyetini yanlış tanıyıp ortadan kaldırmak isteyen güçlerin kuşatışı gittikçe daralıp sıkılaşırken, bu güçler daha çok yıkıcı ve vurucu hâle gelirken, İslâm Ülkesi’ndeki dağınıklık, ve derlenip toparlanamayışın, kendine gelemeyişin, yeniden doğuşu gerçekleştiremeyişin sürüp gitmesi, acılarımızı ve utancımızı kat kat arttırıyor.



Milletimiz İslâm Milleti’nin ramazan bayramını kutlarken, kurban bayramı öncesinde, islamı, orucu ve namazı bahşeden hakikî yaratıcı, gerçek kudret sahibi Allah’tan, İslâm Ülkesi’nin Büyük Diriliş işaretlerini, müjdelerini verdiği aydınlık günleri bize göstermesini diliyoruz.