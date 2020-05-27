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Kamuda bayram sonrası mesai saatleri değişti! İstanbul Valiliği duyurdu

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamuda mesai saatleri bugün itibariyle 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanmaya başladı.

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İstanbul'da mesai saatlerinde 27 Mayıs'tan itibaren düzenlemeye gidileceği duyurulmuştu. Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında değişen mesai saatleri, kamuda 27 Mayıs itibarıyla 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 ncü maddesi gereğince; ilimizde mesai saatleri 27.05.2020 tarihinden itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktır.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim."

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