65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Bakan koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş altı ve 65 yaş üzerine sokak kısıtlamasının ne zaman kalkacağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum" dedi.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 23, 24, 25, ve 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı itibariyle sona ermesiyle, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların durumu da sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yasak devam ediyor

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması hakkındaki sorulara yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 0-14 yaş arasındaki çocuklar, 15-20 yaş grubu ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması kararının devam ettiğini belirtti.

GENÇ ARKADAŞLARIM, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. ÇOK SEVGİLER. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020

'Bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum'

Koca, "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.