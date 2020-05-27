Antalya'da öz yeğeni taciz iftirası attı: Cinsel organıma işkence yaptılar
ANTALYA'da 45 yaşındaki Kadir Özenç'i evine çağıran öz yeğeni onu tacizle suçladı. Evde bekleyen eşi ve arkadaşları cinsel organına işkence edip arkasından sopa sokmaya çalıştılar.
Antalya Gazipaşa ilçesinde, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği H.Y.'nin, kocasıyla döverek hastanelik ettiği Kadir Özenç (45), çiftin kendisine bilmediği bir nedenle tuzak kurduğunu öne sürdü. H.Y. ve kocası V.Y. dahil 6 kişi tarafından dövüldüğünü anlatan Kadir Özenç, "Bu benim halamın torunu. Kocası da eniştem olur. Beni eve davet etti. Demir kapıyı eşi açtı. İçeriye girdiğim anda boynuma sert cisimle vuruldu. Sırtımı bir döndüm 6 kişi vardı. Yere yıktılar. Sopalarla vurmaya başladılar. Elimi ayağımı bağladılar" dedi.
Öz yeğeni eve çağırdı: Gazipaşa ilçesine bağlı Koru Mahallesi'nde 22 Mayıs saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 2 çocuk annesi H.Y., kendisini telefonla arayıp taciz ettiğini öne sürdüğü Kadir Özenç'i, eşi V.Y.'nin de bulunduğu sırada eve çağırdı. Motosikletiyle gelip eve girdiğinde H.Y.'ye tacizde bulunduğu iddia edilen Kadir Özenç, V.Y.'nin sopalı saldırısına uğradı. Karı-koca, Kadir Özenç'i dövüp polisi aradı. Gelen polis, baygın halde bulduğu Kadir Özenç için ambulans istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Kadir Özenç, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadir Özenç, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kendisini döven çiftten şikayetçi oldu. Polis tarafından ifadeleri alınan karı-koca serbest bırakıldı.
Evde yakalayıp dövdüm
H.Y. dövdükleri Kadir Özenç'in kendisini 'eşinden ayrılacaksın, benimle evleneceksin' diye tehdit ettiğini, V.Y. ise kendisi uyuduğu sırada eve gelen Kadir Özenç'i eşini taciz ederken yakalayıp, dövdüğü iddiasını dile getirdi. Karı- kocanın bu iddialarına yanıt veren Kadir Özenç, çiftin anlattıklarının yalan olduğunu ve akrabası olan H.Y. ile eşinin kendisine bilmediği nedenden dolayı tuzak kurduklarını öne sürdü.
Benim öz yeğenim oluyor
Hastanedeki tedavisi tamamlanarak evine gelen Kadir Özenç, olayı şöyle anlattı:
-"Olay günü saat 14.30 gibi evde kahve içiyorduk. Eşim çalışmaya gidecekti, ben de koyunlara bakmak için evde kalmıştım. Koyunlara yem verip şehre gidip gelecektim. Evde üzerimde birikmiş param vardı. O parayı bankaya yatıracaktım. Evden çıkmak üzereydim. Bu hanımefendi beni aradı. Daha önce bana 2 defa sosyal medyada arkadaşlık isteği göndermişti. Ben engelledim. Bu benim öz yeğenim olur. Halamın torunu oluyor. Kocası da eniştem olur. Ama bu tuzağı neden yaptılar, neyin nesiydi bilmiyorum.