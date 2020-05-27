Antalya'da öz yeğeni taciz iftirası attı: Cinsel organıma işkence yaptılar

Benim öz yeğenim oluyor

Hastanedeki tedavisi tamamlanarak evine gelen Kadir Özenç, olayı şöyle anlattı:

-"Olay günü saat 14.30 gibi evde kahve içiyorduk. Eşim çalışmaya gidecekti, ben de koyunlara bakmak için evde kalmıştım. Koyunlara yem verip şehre gidip gelecektim. Evde üzerimde birikmiş param vardı. O parayı bankaya yatıracaktım. Evden çıkmak üzereydim. Bu hanımefendi beni aradı. Daha önce bana 2 defa sosyal medyada arkadaşlık isteği göndermişti. Ben engelledim. Bu benim öz yeğenim olur. Halamın torunu oluyor. Kocası da eniştem olur. Ama bu tuzağı neden yaptılar, neyin nesiydi bilmiyorum.