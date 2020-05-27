Yassıada Hakimi Salim Başol, İnönü'yü eleştiren Celal Bayar'ı böyle azarlamıştı

27 Mayıs Türk demokrasi tarihi açısından kara bir leke olarak tarih sayfalarındaki yerini alırken, darbecilerle CHP arasındaki ilişki de demokrasi adına bir başka kara leke olarak duruyor. Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile darbecilerin lideri ve daha sonranın Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’i darbenin ertesi günü telefonla arayıp tebrik etmişti. Darbeciler de bu tebriğin karşılığı olarak CHP ve İnönü'yü her alanda korumaya almış desteklemişti. O desteğin vücut bulmuş hali de Yassıada Mahkemesi Başkanı Salim Başol'un mahkeme kürsüsünde İsmet İnönü'yü canla başla savunduğu ses kaydı oldu... O ses kaydı 27 Mayıs'ın yıldönümünde sosyal medyada viral oldu...

İnönü, darbe sabahı darbecileri arayıp tebrik etti

Dönemin CHP lideri İsmet İnönü, Cemal Gürsel'i darbenin sabahında arayarak tebrik etti. Gürsel'in "Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur paşam" sözlerine İsmet İnönü, "Büyük bir iş başardınız. Asıl başarınız için ben sizin emrinizdeyim" karşılığını veriyordu. İsmet İnönü ve CHP'nin bu desteği darbecilerden de her fırsatta destek gördü.

Menderes ve arkadaşları için idam kararı veren başkan...

Yassıada'da kurulan darbe mahkemesinde Adnan Menderes ve arkadaşları hakkında idam kararı veren Mahkeme Başkanı Salim Başol, İsmet İnönü'ye yönelik en ufak bir eleştiriye bile tahammül edemiyor ve eleştirenleri soluk almadan azarlıyordu. Mahkeme Başkanı Salim Başol ile darbe ile devrilen Cumhurbaşkanı Celal Bayar arasında yaşanan sert tartışmaların en ciddisi İsmet İnönü konusunda yaşanıyordu.

Mahkeme Başkanı, İnönü güzellemesi yapıyor

Gerek Bayar gerekse Menderes ne zaman İnönü'nün adını ağızlarına alsalar Hakim Başol müdahale ediyor İnönü hakkında olumsuz bir söz söyletmiyordu. Ancak bu kes tartışmanın konusu ilginçti. Bayar "İnönü'ye husumetim olmadı hatta onu himaye ettim" deyince Başol, "Benim bildiğim İnönü hiç bir zaman himaye muhtaç duruma düşmemiştir. Hatta himaye ettim diyorsunuz ne vakit himaye ettiniz İnönü'yü? Himaye edilecek duruma bir kere başvekilken oldu ondan sonra hiç bir şeyden yılmadan mücadele etti." sözleriyle tepki göstermişti.

İşte sosyal medyada viral olan o ses kaydı...