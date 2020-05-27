Avcılar'da plastik fabrikasında yangın

İstanbul Avcılar'da Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Binada kimsenin olmadığı belirlendi

Yangın, saat 15.30 sıralarında Firüzköy'de bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerin haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada kimsenin olmadığı belirlenirken itfaiye ekipleri alevlerin binanın üzerine yükseldiği yangına müdahalede bulundu.