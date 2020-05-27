YEREL

Alkollü halde çarptığı ağaçla 3 kilometre yol gitti!

ISPARTA’da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından trafiğe çıkan alkollü sürücü, ağaca çaptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine devrilen ağaçla yaklaşık 3 kilometre yol gitti.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 110. cadde üzerinde meydana geldi. Erol A.’nın kullandığı 32 AC 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazanın ardından çarptığı araç otomobilin üzerine devrildi. Aynı zamanda otomobilin lastiği patlarken, yağ haznesi de delindi. Buna rağmen sürücü, üzerine devrilen ağaçla birlikte Gölcük yolu 107. cadde üzerinde seyir halinde gitmeye devam etti. Yaklaşık 3 kilometre boyunca yola devam eden sürücü 127. cadde üzerindeki bir site önünde durdu. Burada otomobilin üzerinde bir ağaç olduğunu gören vatandaşlar, aracın üzerindeki ağacı yol kenarına indirdi ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Erol A.’nın 252 promil alkol aldığı belirlendi. Gerekli cezai işlemlerinin ardından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 1128 TL para cezası uygulandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan flaş Libya kararı milletvekilleri reddetti
Sezai Karakoç'tan müslümanlara korona çağrısı! Süre doluyor
Manisalı Yiğit Kerem'e Fenerbahçe kancası
Yüksek hızlı tren seferleri yarın itibariyle başlıyor ilk sefer Ankara'dan İstanbul'a
Yaşar Okuyan'dan Bahçeli hakkında 'MİT' iddiası: O hep görevlidir
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın yargıç olarak atandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sarı ve mavi gözlü kedi fenomen oldu
Gökbilimciler "kozmik ateş çemberi" galaksisini keşfetti
Yılmaz Özdil'e verilen kaçak villa cezası belli oldu
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
27 Mayıs 1960: BBC Arşivlerinde 27 Mayıs, Yassıada ve Menderes
İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler
Yılmaz Özdil: Sözcü'de yazmayı bırakmam için 5 milyon dolar teklif edildi
İOKBS sınavı 2020 MEB ertelendi bursluluk sınavı ne zaman yeni tarihi