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Yılmaz Özdil: Sözcü'de yazmayı bırakmam için 5 milyon dolar teklif edildi

BODRUM Bitez'deki kaçak villası nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Sözcü'de yazmayı bırakması için kendisine 5 milyon dolar teklif edildiğini iddia etti.

Sözcü gazetesi köşe yazarı Yılmaz Özdil, Tele1'de katıldığı canlı yayında Sözcü gazetesini bırakması için kendisine para teklifinde bulunulduğunu iddia etti. Yılmaz Özdil, şu iddialarda bulundu:

- Sözcü gazetesini bırakmam için bana 5 milyon dolar teklif ettiler. Bu teklif sırasında şahitlerimiz de var. Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon arkadaşım da şahidimdir. Sözcü'yü bırakıp bu gruba geçmek için bana para teklif edildi ama ben bunu kabul etmedim.

- Sözcü’nün sahibi Burak Akbay da bunu biliyor. Bu teklifi kabul etmedikten çok kısa bir süre sonra da bizim aleyhimizde kripto FETÖ’cüler, ikinci cumhuriyetçiler ve yandaş trollerin bulunduğu bir grup tarafından Mustafa Kemal kitabım hakkında bir kampanya başlatıldı.

- Ben kendi adıma söylüyorum; SÖZCÜ davası tamamlanana kadar ben Burak Akbay’ı yarı yolda bırakmayacağım ve benim kalemim satılık değil.

- Atatürk kitabım üzerinden yaptıkları kampanyada başarılı olamayınca şimdi de bunu başlattılar, ‘kaçak, yıkacağız’ dediler. Yıkabilirler çünkü biz yazlıkta oturalım diye gazetecilik yapmıyoruz.

- Bizim kalemimiz satılık değil. Biz gazeteciliği babamızdan aldığımız ahlak gereği, namusumuzla yapıyoruz. Bizim ne siyasette gözümüz var ne de aktivist harekette.

- Biz gazeteciliği bir misyon gereği yapıyoruz. Ben isteseydim bugün sadece İzmir’de değil birçok şehirde bağımsız milletvekili de belediye başkanı da seçilirim ama bizim böyle bir merakımız yok.

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