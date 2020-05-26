Edirne'de bir kişi sağanak yağışta göle dönen sokağa olta attı

EDİRNE'de dolu ile başlayan sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede göle dönen caddelerde araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. Altyapı çalışmaların sürdüğü cadde ve sokaklar göle dönerken; polis ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde su dolu caddeyi şerit çekerek trafiğe kapattı.

Yağmurun etkili olduğu Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Mesut Akgün, oturduğu apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundan su dolu caddeye olta attı. Olta atma anını cep telefonu kamerasıyla çeken Akgün, sosyal medya hesabından paylaştı.