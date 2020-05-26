SAĞLIK

Sağlık çalışanları sağlık için çalıp söyledi

ANKARA'nın çeşitli hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları, Yunus Emre’ye ait olan 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi' isimli şiiri seslendirdi. Görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğünün YouTube hesabından paylaştığı, sağlık çalışanlarının Yunus Emre’ye ait 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi' şiirini çalıp söylediği performansı içeren görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Sağlık çalışanlarının başarılı performansı dikkat çekerken, paylaşımı yapan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de görüntüler için "Hastalarının sağlığı için bilgi birikimleri ve bedeni güçlerinin ötesinde aşkla çalışan fedakar sağlık personelimiz aynı aşk ile söyledi" ifadelerini kullandı.

Video, "Sağlık için çal" başlığıyla paylaşıldı.

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