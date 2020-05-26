Sağlık çalışanları sağlık için çalıp söyledi

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğünün YouTube hesabından paylaştığı, sağlık çalışanlarının Yunus Emre’ye ait 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi' şiirini çalıp söylediği performansı içeren görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Sağlık çalışanlarının başarılı performansı dikkat çekerken, paylaşımı yapan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de görüntüler için "Hastalarının sağlığı için bilgi birikimleri ve bedeni güçlerinin ötesinde aşkla çalışan fedakar sağlık personelimiz aynı aşk ile söyledi" ifadelerini kullandı.

Video, "Sağlık için çal" başlığıyla paylaşıldı.