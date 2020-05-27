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Dehşet anı kamerada! Gezdirdiği köpek kendisine saldırdı

İSTANBUL Kağıthane'de beslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpekleri sokağa çıkma yasağının olduğu gün gezdiren 4 kişi, büyük bir şok yaşadı. Köpeklerden birisi, bir anda saldırganlaşıp saldırdı. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Kağıthane'de gerçekleşen olay, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Ramazan Bayramı'nın 4. günü yaşandı. Genç yaşlardaki 4 kişinin, Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi Alibey Caddesi'nden gezdirdikleri Dogo Argentino cinsi köpekler bir anda saldırganlaştı. Köpeklerden birisi, arkadaş oldukları belirtilen kişilerden birisinin ayağını ısırdı. Arkadaşlarının uğraşlarına rağmen köpeğin güçlü çenesi bir türlü açılmadı.

Yere düşen genç kişinin acı içindeki haykırışlarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Evinden çıkan bir vatandaş, çevredekilerin de yardımıyla genç kişinin yaralanan ayağını köpeğin dişlerinden kurtarmayı başardı.

Mahalle sakinlerinden tepki

Yaralanan kişi daha sonra arkadaşlarıyla birlikte gözden kayboldu. Mahalle sakinleri ise bir yandan olayın şokunu yaşarken, diğer yandan da bu köpeklerin çocuklara da saldırabileceklerini söyleyerek tepki gösterdiler.

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