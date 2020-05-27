MEDYA

27 Mayıs 1960: BBC Arşivlerinde 27 Mayıs, Yassıada ve Menderes

Bugün Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarının 27 Mayıs 1960'ta ordunun müdahalesiyle son bulmasının 60. yılı.

BBC'nin Panorama programı 1961 yılında, darbenin birinci yıldönümünde hazırladığı haberde, Türkiye'ye giderek askeri yönetim ve demokrasi arasındaki ilişkiyi incelemişti.

Dönemin önemli gazetecilerinden James Mossman tarafından hazırlanan TV paketinde konular, Türkiye'den zengin görüntüler eşliğinde işleniyor.

Haberde, Türk ordusunun BBC için özel olarak hazırladığı tatbikatın görüntüleri ile dönemin cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ile yapılmış bir röportaj da yer alıyor.

Konuklarına sıkıştıran sorularla sormasıyla ünlü Mossman'ın sorularından Gürsel gibi, dönemin önemli gazetecilerinden Özcan Ergüder de nasibini alıyor.

Ergüder, bir dönem BBC Türkçe'de çalışmıştı.

BBC ekibi ayrıca Yassıada'ya giderek burada mahkemeyi de görüntülemiş.

Haberden kısa süre sonra eski başbakan Adnan Menderes, eski dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski maliye bakanı Hasan Polatkan idam edildi.

Aynı yıl yeni anayasa referandumda kabul edilerek yürürlüğe kondu.

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