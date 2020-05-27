MEDYA

Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı! Acun Ilıcalı paylaştı

Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor çekimlerinin yapıldığı bölgeye yakın bir alanda orman yangını çıktı. Çekimler için Dominik'te olan Acun Ilıcalı ise korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor 2020'nin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi korkuttu.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından oyun alanlarının olduğu bölgeye yakın bir yerde çıkan yangının görüntülerini paylaştı. Çıkan orman yangınının dumanları ise gökyüzünü kapladı.

Videoda arkadan gelen seslerde Nisa'nın bir arkadaşına yaptığı destek tezahüratı ise dikkatlerden kaçmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP önündeki ailelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Demirtaş' tepkisi
Bakan Albayrak: Milli enerji ve maden politikaları yeni rekorlara imza atıyor
Rusya'da bir ilk: Vladimir Putin'e karşı dava kabul edildi
Caner Erkin PSV Eindhoven radarında
İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
Cuma namazı kılacaklar dikkat! Antalya Müftüsü Artan yeni kuralları açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir dans et dedi Rus gazeteci: "Altımda bir şey yok"
George Floyd cinayetinin korkunç görüntüleri isyan çıkardı
Batman'da yataktan demir çubuk söküp babasını öldürdü
İslam Halifelerinden Ömer bin Abdülaziz'nin mezarını boşalttılar!
Ne yasak dinlediler ne sosyal mesafe: Halay çekip top oynadılar
Antalya'da karı-koca tarafından taciz iddiasıyla dayak yiyen adam ilk kez konuştu
Mescid-i Aksa’nın açılması için hazırlıklar yapılıyor
İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler